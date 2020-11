Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a connu un échec frustrant cet été !

Publié le 29 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que Maxime Lopez a été prêté à Sassuolo en toute fin de mercato, Pablo Longoria aurait préféré qu'aucune option d'achat ne soit incluse.

« Il a prolongé le contrat pour aller à Sassuolo et je dois le remercier, c’est un très bon geste. Entre 0€ et 1€ je préfère toujours 1€. En plus quand tu as un pourcentage à la vente, surtout dans un club comme Sassuolo où les joueurs prennent beaucoup de valeurs, ce n’est pas négligeable. L’option d’achat deviendra obligatoire sous certaines conditions ». Ces derniers jours, Pablo Longoria dévoilait les coulisses du prêt de Maxime Lopez à Sassuolo qui s'accompagne d'une option d'achat. Et pourtant, le head of football de l'OM a tenté d'éviter cela.

Longoria avait fait une demande au clan Lopez