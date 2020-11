Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp envoie un message clair à Koeman !

Publié le 29 novembre 2020 à 2h45 par A.M.

Jürgen Klopp n'a pas manqué l'opportunité de s'enflammer pour Georgio Wijnaldum convoité par le FC Barcelone.

En quête de renforts à bas coûts, le FC Barcelone s'intéresse notamment aux joueurs dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. C'est le cas de Memphis Depay, Eric Garcia et Georgio Wijnaldum. Le milieu de terrain des Reds a d'ailleurs de nouveau été associé au Barça ces dernières heures, mais Jürgen Klopp, conscient que son joueur pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier, tente de le convaincre de rester à Liverpool.

Klopp tente de conserver Wijnaldum