Mercato - Real Madrid : Ça s'agite en coulisse pour le «Messi japonais» !

Publié le 29 novembre 2020 à 14h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu à Villarreal, où il est prêté cette saison, Takefusa Kubo pourrait faire son retour au Real Madrid dès cet hiver avant de repartir en prêt lors de la seconde partie de saison. Le prodige japonais aurait même déjà une porte de sortie...

Après une première saison en prêt du côté de Majorque, le Real Madrid a visé plus grand pour son « Messi japonais » en l'envoyant du côté de Villarreal, afin de progresser et d'obtenir plus de temps de jeu. Toutefois, sous les ordres d'Unai Emery, Takefusa Kubo se retrouve en grande difficulté en ce début de saison, et ne doit se contenter que de fin de match. Une situation difficile à accepter pour le joueur, mais aussi pour le Real Madrid, qui s'attendait à un temps de jeu considérablement plus conséquent pour le jeune crack japonais. Ainsi, le retour de Takefusa Kubo serait d'ores et déjà envisagé cet hiver, afin de le prêter dans un club où il pourrait avoir un rôle plus important.

Le Real Betis cible Takefusa Kubo, mais...