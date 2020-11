Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman en danger ? La réponse !

Publié le 29 novembre 2020 à 13h00 par H.G.

Bien que le FC Barcelone ne réalise pas un début de saison reluisant, Ronald Koeman ne serait en aucune manière menacé à l’heure actuelle. Bien au contraire, l’entraineur néerlandais serait même une figure de consensus au sein du club catalan.

Arrivé en lieu et place de Quique Setién, limogé après la terrible débâcle subie en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), Ronald Koeman marche sur des oeufs au FC Barcelone. Et pour cause, dans un contexte des plus délicats, entre la nécessité d’ouvrir un nouveau cycle au Barça et l’élection présidentielle qui aura lieu le 24 janvier prochain, la tâche du Néerlandais est plus que délicate au sein du club catalan. D’autant plus que pour l’instant, les résultats obtenus sont contrastés. En effet, si le FC Barcelone est d’ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club catalan n’occupe que la 14e place au classement de la Liga en attendant la réception du CA Osasuna à 14h ce dimanche. De quoi conduire Ronald Koeman à devoir s'inquiéter pour son avenir ? Pas vraiment à en croire les dernières informations venues d’Espagne.

Ronald Koeman ne ferait l’objet d’aucune critique au Barça !