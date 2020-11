Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ approche pour Ousmame Dembélé ?

Publié le 29 novembre 2020 à 3h45 par T.M.

Sur le départ cet été, Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone. Finalement, le transfert pourrait intervenir en janvier pour l’international français.

Si le FC Barcelone veut recruter cet hiver, il va falloir trouver des liquidités et par conséquent vendre des joueurs. Dans cette situation, de nombreux regards se tournent vers Ousmane Dembélé, comme cela a pu être le cas lors du dernier mercato. N’entrant pas forcément dans les plans de Ronald Koeman, le Français était poussé vers la sortie et un transfert vers Manchester United semblait même très proche. Toutefois, l’affaire ne s’est finalement pas conclue, Dembélé étant notamment déterminé à s’imposer en Catalogne. Finalement, entre les Red Devils et le champion du monde, cela pourrait n’être que partie remise.

Ça discute en coulisse !