Mercato - PSG : Le départ de Thiago Silva influencé par un ancien du PSG !

Publié le 29 novembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Ancien coéquipier de Thiago Silva au PSG avant son départ pour Tottenham, Lucas Moura a confié avoir conseillé son compatriote de rejoindre la Premier League s'il en avait l'opportunité.

Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva a pris la décision de quitter le PSG cet été à l'issue de son contrat, au terme d'une saison au goût amer avec un échec en finale de la Ligue des Champions. Initialement hésitant à l'idée de prolonger le capitaine parisien, Leonardo a fini par tenter de convaincre l'international brésilien de poursuivre l'aventure au PSG, en vain. Courtisé en Italie, O Monstro a finalement pris la décision de rejoindre la Premier League et Chelsea. A Londres, Thiago Silva a retrouvé plusieurs compatriotes et anciens coéquipiers à l'image de David Luiz ou Lucas Moura. Ce dernier a notamment influencé le choix du défenseur de 36 ans...

Lucas Moura a conseillé à Thiago Silva de partir en Premier League !