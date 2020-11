Foot - Mercato- PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Christian Eriksen !

Publié le 29 novembre 2020 à 15h45 par H.G.

Alors que l’Inter a ouvert la porte à un départ de Christian Eriksen cet hiver, le PSG saurait d’ores et déjà ce qu’il a à faire pour réussir à enrôler l’international danois.

Depuis son arrivée à l’Inter l’hiver dernier en provenance de Tottenham, Christian Eriksen est en grande difficulté au sein de l’écurie italienne. L’international danois n’entre en effet pas dans les plans d’Antonio Conte, qui ne le fait que peu jouer. Par conséquent, le joueur de 28 ans traine son spleen en Lombardie et pourrait ainsi quitter les Nerazzurri dès la prochaine fenêtre hivernale des transferts. Une aubaine pour le PSG, qui cherche à se renforcer dans l’entrejeu et qui est annoncé sur les traces de Christian Eriksen depuis l’été dernier. Et à en croire les dernières informations venues d’Italie, le Paris Saint-Germain saurait d’ores et déjà ce qu’il doit proposer à l’Inter afin de le recruter.

L’Inter envisagerait plusieurs solutions avec Eriksen