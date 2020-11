Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement à prévoir pour Lautaro Martinez ?

Publié le 29 novembre 2020 à 20h30 par Dan Marciano mis à jour le 29 novembre 2020 à 20h48

Lautaro Martinez aurait refusé une première offre de prolongation de l’Inter et devrait rencontrer ses dirigeants dans les prochains jours afin de tenter de trouver un accord. Mais ce dimanche, la presse espagnole a annoncé que l’attaquant pourrait quitter Milan si la situation n'évoluait pas favorablement. Manchester City ferait partie des prétendants.

Lionel Messi n’est pas le seul Argentin à avoir été au centre de l’actualité du FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Arrivé à l’Inter en 2018, Lautaro Martinez a été annoncé comme la grande priorité du club catalan qui cherchait un successeur à Luis Suarez sur le font de l’attaque. Limités financièrement, les dirigeants blaugrana auraient proposé plusieurs formules pour tenter de répondre aux exigences de leurs homologues milanais. Finalement, aucun accord n’a été trouvé et Lautaro Martinez est resté à l’Inter. Un transfert avorté qui n’a pas altéré le lien qui relie le club nerazzurro au joueur de 23 ans. La presse italienne a annoncé que l’international argentin aurait entamé des discussions avec ses responsables pour prolonger son contrat qui expire en 2023. Mais les négociations seraient plus compliquées que prévu.

Une première offre de prolongation refusée

Les dirigeants de l’Inter voudraient prolonger le bail de Lautaro Martinez afin de sécuriser son avenir et décourager les clubs intéressés. Les représentants de l’Argentin auraient rencontré les responsables milanais afin de trouver un terrain d’entente, mais pour l’heure aucun accord n’a été trouvé. Selon Sport , l’Inter aurait formulé une première offre au clan Lautaro Martinez, mais elle aurait été refusée. The Mirror indique que les responsables intéristes lui aurait proposé un salaire de 95 000 € par semaine, mais le joueur voudrait toucher une rémunération d’environ 167 000 €. Une condition jugée nécessaire pour qu’il prolonge son contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2028. Pour l’heure, l’Inter n’aurait pas répondu aux exigences de Lautaro Martinez, mais les deux parties auraient prévu de se rencontrer avant les fêtes de Noël afin de parvenir à un accord total. Mais, Marca annonce ce dimanche que l'attaquant pourrait quitter l’Italie si son club ne répond pas favorablement à sa demande.

Manchester City reste à l'affût pour Lautaro Martinez