Mercato - PSG : Pour Christian Eriksen, Leonardo a les cartes en main !

Publié le 29 novembre 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Christian Eriksen depuis maintenant de nombreuses semaines, le club de la capitale a maintenant une occasion à saisir pour recruter l’international danois. L’Inter semble en effet ouvert à la possibilité de le laisser filer, et les modalités de ce possible départ commenceraient à se préciser.

Près d’un an après son transfert, Christian Eriksen doit certainement regretter d’avoir quitté Tottenham l’hiver dernier. Et pour cause, pendant que les Spurs de José Mourinho cartonnent en Premier League en cette première partie de saison, le Danois traine son spleen dans une équipe de l’Inter qui peine à se montrer convaincante et régulière en ce début d’exercice. De plus, le milieu de 28 ans n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte, qui ne lui offre fréquemment que des bouts de match en guise de temps de jeu. Bref, Christian Erkisen vit une véritable traversée du désert chez les Nerazzurri , au point où il ne cache même plus sa frustration lors de certaines interviews.

L’Inter ouvre la porte à un départ de Christian Eriksen !

Ainsi, l’hypothèse de le voir quitter les Nerazzurri dès cet hiver, soit seulement un an après son arrivée, prend de l’ampleur. L’une des destinations possibles pour lui serait le PSG, qui est annoncé comme étant intéressé par son profil depuis la précédente fenêtre estivale des transferts. Il faut dire que malgré sa situation délicate à l’Inter, Christian Eriksen pourrait rendre de nombreux services au Paris Saint-Germain s’il parvenait à s’y relancer tant le club de la capitale a besoin de créativité dans son entrejeu. Et tout porte justement à croire que le PSG aura une occasion à saisir cet hiver avec l’international danois. En effet, au micro de Sky Sport ce samedi, Giuseppe Marotta a semblé ouvrir la porte à un départ de Christian Eriksen prochainement. « Le terme approprié est "fonctionnel". Il arrive que certains joueurs ne soient pas fonctionnels pour un entraîneur selon les systèmes de jeu. L'année dernière, nous avons saisi une grande opportunité, mais il est indéniable qu'il y a des difficultés. En janvier, si le joueur n'a pas joué de matchs importants, il sera le premier à demander son transfert. Un remplaçant ? Nous verrons ce qui se passera lors du prochain marché des transferts, nous essaierons de nous améliorer en profitant des opportunités. Il n'est pas facile de trouver des solutions qui nous conviennent », a expliqué le directeur sportif de l’Inter.

Plusieurs hypothèses seraient possibles pour convaincre l’Inter