PSG - Malaise : Neymar a poussé un énorme coup de gueule en interne !

Publié le 29 novembre 2020 à 15h15 par H.G.

Alors que le PSG ne s’est pas rassuré ce samedi face aux Girondins de Bordeaux en ne faisant pas mieux qu’un nul à domicile, Neymar aurait fait part de tout son agacement au groupe au sortir de la rencontre.

À trois jours du choc crucial en Ligue des Champions face à Manchester United, le moins que l’on puisse dire est que le PSG ne s’est pas rassuré. En effet, les hommes de Thomas Tuchel ont concédé un match nul (2-2) au Parc des Princes face à des Girondins de Bordeaux pourtant peu reluisants depuis le début de saison. Le club de la capitale avait bien maitrisé la première période, mais il a ensuite complètement arrêté de jouer lors du second acte et s’est montré incapable de réagir à l’égalisation de Yacine Adli à la 60e minute de jeu. Par conséquent, le PSG s’est enfoncé dans ses doutes avant son déplacement à Old Trafford, chose qui n’aurait pas manqué de grandement agacer Neymar, qui avait déjà publiquement tiré la sonnette d’alarme au sortir de la rencontre au micro de Canal + .

Neymar aurait pris la parole dans le vestiaire pour réveiller ses coéquipiers !