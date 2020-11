Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel, Neymar… Les doutes règnent avant Manchester United !

Publié le 29 novembre 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG disputera une rencontre décisive en Ligue des Champions mercredi prochain contre Manchester United, le club de la capitale ne s’est pas rassuré ce samedi face aux Girondins de Bordeaux (2-2). De quoi conduire Thomas Tuchel et Neymar à tirer la sonnette d’alarme.

Le moins que l’on puisse dire est que cette première partie de saison 2020/2021 est loin d’être un long fleuve tranquille pour le PSG. En effet, entre doutes, blessures et performances en demi-teintes, le club de la capitale est loin de rassurer, notamment en Ligue des Champions où il a concédé deux défaites en quatre matchs. Ainsi, le club de la capitale n’a plus le droit à l’erreur dans la prestigieuse compétition européenne, et c’est avec une grosse pression sur les épaules qu’il se déplacera à Old Trafford pour y affronter Manchester United mercredi prochain, pour l’instant leader du groupe H (9 points) avec trois unités d’avance sur le PSG, deuxième à égalité de points avec le RB Leipzig. Mais avant cela, Neymar et ses coéquipiers étaient opposés aux Girondins de Bordeaux ce samedi au Parc des Princes dans une rencontre qui aurait dû permettre de se mettre en confiance avant ce duel au sommet contre les Red Devils . Seulement voilà, rien ne s’est passé comme prévu. Alors qu’ils menaient 2-1 au terme d’une première période bien maitrisée, les hommes de Thomas Tuchel ont complètement arrêté de jouer lors du second acte et ont été incapables de réagir après l’égalisation de l’ancien titi parisien Yacine Adli à l’heure de jeu.

« Normalement, je protège toujours mon équipe. Mais aujourd'hui, je ne suis absolument pas d’accord »

Supposé répéter ses gammes face à des Girondins de Bordeaux qui ne brillent pas en Ligue 1 cette saison, le PSG s’est finalement enfoncé dans ses doutes. Forcément, cela n’augure rien de bon en vue du match contre l’équipe entrainée par Ole Gunnar Solskjær, chose qui a conduit Thomas Tuchel à afficher un fort agacement face à la production réalisée par ses hommes contre les coéquipiers d’Hatem Ben Arfa. « Normalement, je protège toujours mon équipe. Mais aujourd'hui, je ne suis absolument pas d'accord. La première période était OK. On a joué simple. Mais on a manqué de sérieux pour finir ce match, pour le tuer. On a manqué de détermination dans la surface. On a manqué de tout en deuxième période: d'efficacité, d'effort... de tout. C'était pire que contre Monaco », a d’abord lâché l’entraîneur du PSG au micro de Canal + après le match, avant d’en rajouter une couche en conférence de presse. « On doit parler, c'est clair. C'est notre responsabilité. C'était 11 joueurs individualistes. On ne peut pas jouer comme ça. Le jeu demande qu'on donne tout. Sans effort à 140%, c'est mérité qu'on ne gagne pas. J'avais l'impression qu'une fois contre Monaco, cela suffisait, je me suis trompé. J'ai le sentiment qu'on a perdu ce match », a expliqué Thomas Tuchel.

« On doit améliorer certains détails »