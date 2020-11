Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone met fin à son histoire avec Neymar !

Publié le 28 novembre 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Neymar est plus épanoui que jamais au PSG, l’international brésilien voit désormais le FC Barcelone lui fermer la porte pour un potentiel retour. Un come-back qui, de toute manière, aurait été impossible à concrétiser pour l’écurie catalane.

Il lui a fallu trois ans, mais Neymar est maintenant comme un poisson dans l’eau à Paris et au PSG. Finies les envies d’ailleurs comme à l’été 2019 durant lequel il souhaitait faire son retour au FC Barcelone deux ans après son départ, l’attaquant de 28 ans veut rester dans la capitale française comme le10sport.com vous l’a annoncé. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec les pensionnaires du Parc des Princes, Neymar est ouvert à la possibilité de prolonger son bail au PSG au-delà de cette date, même si aucune offre concrète en ce sens ne lui a encore été proposée par la direction de l’écurie francilienne comme nous vous l’avons également révélé.

Personne ou presque ne veut d’un retour de Neymar au Barça…

Et à mesure que s’ouvre la possibilité de voir Neymar prolonger son contrat au PSG, celle le conduisant à effectuer son grand retour au FC Barcelone n’a de cesse de se fermer. Et pour cause, alors que l’élection présidentielle du club catalan aura lieu le 24 janvier prochain, seul un candidat a déclaré vouloir faire revenir l’international brésilien au Barça, à savoir Emili Rousaud. Tous les autres prétendants à la succession de Josep Maria Bartomeu n’ont pas fait mention d’un tel projet, tandis que Toni Freixa s’est même montré fermement opposé à un come-back du natif de Moggi das Cruzes en Catalogne, considérant que ce dernier a manqué de respect au FC Barcelone ces dernières années. « Je suis très convaincu qu'il ne devrait pas retourner au Barça. Neymar a manqué de respect au Barça ces dernières années. Il nous a amenés à partir et a fait plusieurs demandes au club. Cela ne correspond pas à l'image que devrait avoir un joueur du Barça. De plus, ses performances ces dernières années ne sont plus les mêmes », a-t-il lâché à l’occasion d’un entretien à SPORT paru ce samedi.

… qui serait de toute manière irréalisable pour les Catalans !