Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar n'est plus le bienvenu au Barça !

Publié le 28 novembre 2020 à 13h15 par La rédaction

Alors que certains candidats à la présidence du FC Barcelone ont évoqué un retour de Neymar, Toni Freixa s'est une nouvelle fois montré catégorique envers l'attaquant du PSG.

Alors que le FC Barcelone entrera dans une nouvelle ère le 24 janvier prochain avec la nomination d'un nouveau président, les candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu redoublent d'efforts pour convaincre les socios. Alors qu'Emili Rousaud a récemment ouvert la porte à un retour de Neymar au FC Barcelone en 2022, à l'issue de son contrat avec le PSG, d'autres candidats se sont montrés catégoriques sur un retour de la star brésilienne. Récemment invité de l'émission El Larguero , Toni Freixa avait notamment taclé Neymar, affirmant qu'il n'avait plus le niveau pour jouer au Barça : « Quand on voit ses performances, Neymar ne fait pas partie des trente meilleurs joueurs en Europe actuellement. Il était l’un des meilleurs il y a trois ans. Si j’étais président, je ne le signerais pas » . Alors que les interviews s'enchaînent à l'approche des élections, le candidat à la présidence du FC Barcelone en a rajouté une couche à propos de l'attaquant du PSG.

« Neymar a manqué de respect au Barça ces dernières années »