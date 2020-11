Foot - PSG

PSG : Tuchel va prendre une grande décision pour Verratti !

Publié le 28 novembre 2020 à 14h45 par A.M.

De retour de blessure, Marco Verratti pour déjà être titulaire contre les Girondins de Bordeaux samedi soir après avoir disputé simplement une dizaine de minutes face au RB Leipzig.

Encore une fois blessé depuis plusieurs semaines, Marco Verratti était de retour dans le groupe du PSG mardi pour y défier le RB Leipzig. Entré en fin de match, l'Italien n'a pas déçu comme Thomas Tuchel le confiait en conférence de presse : « Marco peut tout changer sur le terrain. Il l’a montré en 13 minutes face à Leipzig. Il a montré que sa qualité individuelle et son expérience apportaient un grand changement dans le match. On avait décidé le matin qu’il débutait sur le banc car il avait fait un demi-entraînement. Nous sommes heureux qu’il n’ait pas eu de réaction. Il pourra jouer peut-être une mi-temps contre Bordeaux, ça donne de la confiance sur le terrain et de la qualité . »

Verratti titulaire contre Bordeaux ?