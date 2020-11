Foot - PSG

PSG - Clash : Meunier utilise Haaland pour tacler le PSG !

Publié le 28 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Quelques mois après son départ du PSG, Thomas Meunier n'a visiblement pas digéré et glisse un tacle à son ancien club.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a quitté le club cet été afin de rejoindre le Borussia Dortmund. Et visiblement, il n'est pas parti en bon terme. Après son départ, l'international belge n'avait pas manqué de critiquer la gestion de Leonardo à son égard, et il semble qu'il n'ait toujours pas digéré puisqu'après quelques semaines à Dortmund, il juge que le Borussia n'a rien à envier au PSG.

«L'équipe que j'ai rejoint n'est certainement pas moins bonne que l'équipe que j'ai quittée»