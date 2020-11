Foot - PSG

PSG : Quand Thomas Meunier glisse un tacle au PSG !

Publié le 26 novembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Arrivé au terme de son contrat au PSG, Thomas Meunier a rejoint cet été les rangs du Borussia Dortmund. Alors qu’il nage en plein bonheur dans sa nouvelle équipe, le Belge s’est fendu d’un tacle envers son ancien club.

L'été dernier, le PSG a vu plusieurs de ses joueurs partir en fin de contrat. Thiago Silva s’est engagé à Chelsea, Eric Choupo-Moting au Bayern Munich, Edinson Cavani à Manchester United et Thomas Meunier au Borussia Dortmund. En quatre saisons sous les couleurs du club de la capitale, le Belge aura alterné le bon et le moins bon, mais aura laissé un souvenir mitigé aux supporters. Désormais en Allemagne, le défenseur droit a la lourde tâche de faire oublier au BVB le passage d’Achraf Hakimi, arrivé au terme de son prêt. Et le Diable Rouge semble être plus que satisfait de son adaptation.

Meunier loin de regretter le PSG