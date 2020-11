Foot - PSG

PSG : Les mots forts de Neymar en hommage à Diego Maradona

Publié le 28 novembre 2020 à 12h15 par H.G.

Invité à réagir à l’annonce du décès de Diego Maradona survenu cette semaine, Neymar a rendu un vibrant hommage à celui qu’on surnomme El Pibe de Oro.

Diego Maradona s’est éteint mercredi, à l’âge de 60 ans, à la suite d’un arrêt cardiaque. L’annonce du décès de l’emblématique numéro 10 de l’Argentine et du Napoli a provoqué une vive émotion dans le monde entier, et particulièrement sur ses terres natales et à Naples, où de nombreux rassemblements se sont tenus afin de lui faire honneur. Mais plus globalement, c’est tout le monde du football qui été bouleversé par cette terrible nouvelle, Diego Maradona étant l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, si ce n’est le meilleur pour certains. Ainsi, bon nombre de joueurs, d’anciens joueurs et d’entraîneurs ont tenu à lui rendre un dernier hommage, et Neymar n’a pas dérogé à la règle. Dans une vidéo diffusée par le Paris Saint-Germain, le numéro 10 du PSG a prononcé des mots forts au moment de s’exprimer sur ce que Diego Maradona a apporté au football.

« Diego Maradona a rendu la vie de beaucoup de gens meilleure »