Foot - PSG

PSG - Clash : Javier Tebas tacle encore le projet QSI !

Publié le 27 novembre 2020 à 18h45 par La rédaction

Le président de La Liga, Javier Tebas, voit d’un très mauvais œil les équipes bénéficiant d’un coup de pouce financier, surtout en cette période de Covid-19. Des clubs comme Manchester City ou encore le PSG sont dans son collimateur. Il en profite pour apporter un soutien moral aux clubs en difficulté depuis le premier confinement.

Javier Tebas, président du championnat espagnol, n’aime pas les clubs qui reçoivent des aides financières. Les équipes qui reçoivent des revenus autres que par leurs recettes marketing et la billetterie, surtout en cette période de Covid-19 qui attaque les économies des clubs. Par conséquent, ce sont des clubs comme le PSG ou Manchester City qui sont une nouvelle fois dans dans son collimateur.

« 15% n’achètent pas avec ce qu’ils génèrent »