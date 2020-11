Foot - PSG

PSG - Malaise : Le gros point faible de Thomas Tuchel est révélé !

Publié le 27 novembre 2020 à 2h15 par A.M.

Interrogé sur la situation de Thomas Tuchel au PSG, Henning Kunz, journaliste allemand, assure que l'ancien de Mayence est parfois trop colérique.

Après la victoire contre le RB Leipzig (1-0), Thomas Tuchel a perdu ses nerfs en conférence de presse. Lassé des critiques concernant le fond de jeu développé par le PSG, le technicien allemand a affiché sa colère : « Vous demandez toujours la même chose. Si vous avez les couilles de faire ça, allez dans le vestiaire et dites-leur. Ils ont tout donné physiquement. Je suis fatigué de répondre à vos attentes ». Et comme l'explique Henning Kunz, journaliste pour Allgeime Zeitung Mainz , le relationnel est le point faible de Thomas Tuchel.

«son problème n’est pas le football, mais sa relation avec les gens»