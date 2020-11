Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible constat sur la méthode Tuchel !

Publié le 27 novembre 2020 à 0h45 par A.C.

Thomas Tuchel semble de plus en plus isolé, même au sein du Paris Saint-Germain.

L’avenir de Thomas Tuchel est des plus flous. Son contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en juin prochain, mais il n’a jamais semblé être aussi proche d’un départ. La victoire sur le fil face au RB Leipzig en Ligue des Champions (0-1) devrait lui apporter un peu de répit, mais son avenir semble scellé. Leonardo n’est en effet pas un grand fan et en Italie on est persuadés qu’il attendrait un faux pas de Tuchel, afin de placer Massimiliano Allegri sur le banc du PSG. L’Italien a d’ailleurs déjà été approché, comme nous vous le révélions en exclusivité sur le10sport.com.

« C’est l’un des meilleurs coachs du monde et son problème n’est pas le football, mais sa relation avec les gens, sa façon de réagir »