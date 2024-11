Mbappé s’en va, le vestiaire du PSG jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis environ deux ans, le PSG a pris un virage très important dans son projet et ne cherche plus à miser sur de grandes stars pour viser les sommets. Désormais, le club de la capitale s'appuie sur des jeunes joueurs à fort potentiel dans l'optique de préparer l'avenir. Un projet plus collectif mené par Luis Enrique qui semble enchanter Fabian Ruiz.

Durant l'été 2022, le PSG a opéré un virage à 180° pour son projet, jusque là symbolisé par le recrutement de grands noms. Mais désormais, le club de la capitale se concentre sur les joueurs à fort potentiel. Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti ont ainsi été poussé au départ en 2022, tandis que l'été dernier, ce fut au tour de Kylian Mbappé de partir, confirmant l'évolution du projet, désormais basé sur une collectif plus fort. Ce qui n'est pas pour déplaire à Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz valide le nouveau projet du PSG

« Nous avons une nouvelle force - et c'est la façon dont nous travaillons ensemble en tant qu'équipe et l'esprit que cela donne à l'équipe. Maintenant, tout le monde dans l'équipe a la même importance. C'est une partie décisive de la philosophie de notre entraîneur Luis Enrique, dont les idées sont de plus en plus visibles », lâche le milieu de terrain espagnol dans une interview accordée à BILD, avant de poursuivre.

«Le PSG a recruté beaucoup de nouveaux joueurs talentueux»

« Le PSG a recruté beaucoup de nouveaux joueurs talentueux, pas seulement les deux cités. Ils nous aident beaucoup : pas seulement pour leurs grandes qualités footballistiques, mais aussi parce qu'ils ont apporté beaucoup de nouvelle faim dans notre équipe. Notre équipe est vraiment impatiente de continuer à grandir et de créer quelque chose d'historique avec ce club », ajoute Fabian Ruiz, qui semble donc parfaitement se fondre dans ce nouveau projet au PSG.