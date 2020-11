Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel a atteint sa limite avec les médias !

Publié le 26 novembre 2020 à 22h45 par Th.B.

Constamment critiqué pour ses choix depuis le début de la saison, Thomas Tuchel semblerait avoir saturé avec les médias d’après deux membres du PSG.

Thomas Tuchel n’a pas pu garder son calme par rapport aux questions des journalistes que ce soit en conférence de presse ou au micro de RMC Sport mardi soir après la victoire du PSG face au RB Leipzig (1-0). Depuis le début de la saison, l’entraîneur du PSG est pointé du doigt pour la pauvreté du jeu de son Paris Saint-Germain et pour ses choix tactiques. Malgré la victoire, le club parisien n’a pas convaincu face aux Allemands qui ont été bien au-dessus selon l’entraîneur du pensionnaire de Bundesliga Julian Nagelsmann. En croisade face aux médias ces derniers temps, Thomas Tuchel commencerait à saturer selon des sources internes au PSG.

Tuchel est «à bout avec la presse»