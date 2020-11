Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Mbappé… Di Maria ne supporte plus la gestion de Tuchel !

Publié le 26 novembre 2020 à 20h15 par Th.B.

Bien qu’il ait récemment apporté son soutien à Thomas Tuchel récemment, Angel Di Maria serait las des choix de son entraîneur de constamment le faire sortir avant les autres stars du PSG comme Neymar et Mbappé.

« Si les joueurs sont toujours derrière Thomas Tuchel ? Oui, bien sûr, je pense que oui. On a été en finale de la Ligue des Champions, c'est un grand entraineur. Il a fait le maximum pour nous et nous on fait le maximum pour lui. Il a toute notre confiance et bien sûr, il a confiance en nous aussi » . Après la victoire parisienne sur le Stade Rennais au début du mois de novembre (3-0), Angel Di Maria assurait au micro de Canal+ que l’ensemble du vestiaire du PSG était derrière Thomas Tuchel dont l’avenir était constamment discuté dans la presse et l’est toujours. Bien que l’ailier du PSG se montre solidaire envers l’entraîneur allemand, Tuchel agacerait Di Maria par moment. Et sa sortie face au RB Leipzig mardi en serait un exemple.

« Il a l’impression que c’est tout le temps lui qui sort dès qu’on est dans la difficulté »