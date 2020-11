Foot - PSG

PSG - Malaise : Le gros coup de gueule de Tuchel contre ses joueurs !

Publié le 29 novembre 2020 à 8h15 par T.M.

Alors que le PSG a concédé le match nul ce samedi contre les Girondins de Bordeaux, Thomas Tuchel était remonté contre ses joueurs après la rencontre.

Avant un rendez-vous très important en Ligue des Champions contre Manchester United, le PSG ne s’est pas préparé de la meilleure des façons. En effet, les hommes de Thomas Tuchel ont encore laissé échapper des points en Ligue 1 en faisant match nul ce samedi contre les Girondins de Bordeaux (2-2). Pourtant, les Parisiens semblaient tenir la rencontre en main en menant au score et en ayant même des balles de match, mais Kylian Mbappé s’est notamment heurté à un grand Benoit Costil. Au final, Yacine Adli a permis aux Girondins d’arracher le nul. Et à la fin de la rencontre, Thomas Tuchel ne s’est clairement pas contenté de ce résultat, s’en prenant alors à ces joueurs.

« C’était 11 joueurs individualistes »