PSG - Polémique : Thomas Tuchel reçoit un soutien totalement inattendu !

Publié le 28 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

Malgré la rivalité entre le PSG et l’OM, André Villas-Boas a volé au secours de Thomas Tuchel, absent des 5 candidats pour le prix The Best de l’entraîneur de l’année.

Finaliste de la dernière Ligue des Champions et vainqueur de tous les trophées nationaux avec le PSG, Thomas Tuchel a quasiment réussi une saison parfaite. Et pourtant, cela ne suffi pas pour prétendre au titre The Best de l’entraîneur de l’année. En effet, ces derniers jours, la FIFA a dévoilé les 5 nommés : Marcelo Bielsa, Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui et Hans-Dieter Flick. Une liste qui a fait énormément réagir, notamment face à l’absence de Thomas Tuchel et la présence de Marcelo Bielsa, qui a seulement remporté la deuxième division anglaise avec Leeds. Face à cette polémique, André Villas-Boas a donc mis la rivalité OM-PSG de côté pour prendre la défense de l’Allemand.

« Un scandale »