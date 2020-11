Foot - PSG

PSG - Malaise : La réponse cash de Thomas Tuchel à ses détracteurs !

Publié le 27 novembre 2020 à 15h15 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel a été vivement critiqué pour la performance du PSG face au RB Leipzig ce mardi malgré la victoire parisienne, l’entraineur du club de la capitale a tenu à répondre à ses détracteurs.

Thomas Tuchel ne vogue pas sur un long fleuve tranquille depuis le début de la saison 2020/2021. Après une passe d’arme médiatique avec Leonardo concernant le mercato du PSG, l’entraîneur allemand est fréquemment pointé du doigt pour le visage affiché par le club de la capitale sur le terrain. Il faut dire que le Paris Saint-Germain ne propose pas un spectacle resplendissant lors de ses matchs cette saison, chose que Thomas Tuchel justifie par les blessures engendrées par un calendrier infernal, et le match face au RB Leipzig ce mardi en Ligue des Champions n’a rien arrangé à cela. En effet, si le PSG s’est imposé 1-0 face aux Allemands au Parc des Princes, le jeu peu reluisant de l’écurie francilienne a été vivement pointé du doigt alors que le RB Leipzig a dominé la rencontre. Des critiques comprises par Thomas Tuchel, mais qu’il ne partage pas, comme il l’a expliqué ce vendredi en conférence de presse à la veille du match du PSG prévu face aux Girondins de Bordeaux.

« Je peux comprendre les critiques, accepter, mais on doit aussi accepter qu’on a un sentiment différent »