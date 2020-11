Foot - PSG

PSG - Malaise : Face à Leipzig, Thomas Tuchel aurait embrouillé son vestiaire !

Publié le 26 novembre 2020 à 22h15 par Th.B.

Face au RB Leipzig, Thomas Tuchel a innové en cours de match en mettant en place un 3-5-2, un dispositif jamais travaillé auparavant. De quoi laisser le vestiaire en pleine incompréhension quant aux choix de l’entraîneur.

Ce n’est pas nouveau, certes, mais cette fois-ci on aurait atteint un nouveau stade. Par le passé, la presse a fait écho d’une certaine incompréhension de la part de certains joueurs en raison de choix de Thomas Tuchel dans ses consignes et dans ses tactiques. Beaucoup ne comprendraient pas ce que l’entraîneur allemand mettrait en place. Mais face au RB Leipzig, match que le PSG a finalement remporté dans la douleur grâce à un penalty transformé par Neymar à la 11ème minute de jeu, Thomas Tuchel a une nouvelle fois innové, pour la grande surprise de ses joueurs.

Le dispositif, les consignes… le vestiaire serait dans le flou