Foot - PSG

PSG - Malaise : Gasset vole au secours de Thomas Tuchel !

Publié le 26 novembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Vivement critiqué pour le niveau de jeu affiché lors de la victoire face à Leipzig ce mardi (1-0), Thomas Tuchel a reçu le soutien de Jean-Louis Gasset. L'entraîneur des Girondins de Bordeaux a rappelé la pression présente sur les épaules des joueurs et du coach, et que la victoire était capitale...

Quelques jours après une défaite au goût amer sur la pelouse de l'AS Monaco, le PSG a su réagir en assurant le service minimum face au RB Leipzig lors de la quatrième journée de Ligue des Champions. Malgré une prestation particulièrement décevante qui n'a en rien fait oublier les doutes sur la forme du PSG, les hommes de Thomas Tuchel ont remporté les trois points, se relançant ainsi dans la course à la qualification. Critiqué en conférence de presse sur le niveau de jeu présenté face aux Allemands, Thomas Tuchel s'était emporter, affirmant que ses joueurs étaient épuisés après la rencontre. Et dans cette situation, le technicien allemand peut compter sur le soutien de son homologue à Bordeaux, Jean-Louis Gasset.

« Si le PSG n'avait pas gagné, ils ne se seraient pas qualifiés »