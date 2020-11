Foot - PSG

PSG : Cet incroyable constat de Dortmund sur Thomas Tuchel

Publié le 29 novembre 2020 à 4h00 par T.M.

Président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke a fait une sortie remarquée sur son ancien entraîneur, Thomas Tuchel. Des propos qui prenne un peu plus de sens avec sa situation actuelle au PSG.

Actuellement, Thomas Tuchel est dans une situation bien compliquée. Alors que les résultats du PSG ne suivent pas vraiment, les critiques sont nombreuses à l’encontre de l’Allemand. A cela s’ajoute également une relation tumultueuse avec Leonardo, directeur sportif du club de la capitale. Entre les deux hommes, cela a chauffé durant le dernier mercato et la guerre a éclaté au grand jour. Une relation humaine visiblement difficile donc et ce n’est pas Hans-Joachim Watzke qui va plaider la cause de Tuchel.

« Une personne difficile, mais un entraîneur fantastique »