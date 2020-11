Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, équipe de France... Leonardo reçoit un message clair !

Publié le 28 novembre 2020 à 10h45 par A.M.

Médecin de l'équipe de France, Franck Le Gall a tenu à répondre à la polémique impliquant les Bleus et le PSG au sujet de Kylian Mbappé.

La trêve internationale a été l'occasion de mettre en avant certaines polémiques. Et pour cause, devant faire face à un calendrier déjà démentiel, les clubs ont vu filer leurs internationaux aux quatre coins du monde pour y disputer des matches avec leur sélection. Parmi eux, Kylian Mbappé s'est notamment retrouvé au cœur des tensions entre le PSG et l'équipe de France. Et pour cause, malgré sa blessure, l'attaquant parisien a été convoqué par Didier Deschamps ce qui a fortement déplu au club de la capitale. Et si tout est rentré dans l'ordre compte tenu de la gestion du sélectionneur des Bleus, Franck Le Gall a toutefois tenu à apporter ses précisions.

«Les clubs savent qu’on prend soin des joueurs»