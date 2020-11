Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar tire la sonnette d’alarme avant Manchester United !

Publié le 29 novembre 2020 à 8h45 par H.G.

Alors que le PSG n’a pas fait mieux qu’un match nul face aux Girondins de Bordeaux ce samedi, Neymar n’a pas caché son inquiétude à l’issue de la rencontre.

Le PSG ne s’est pas rassuré face aux Girondins de Bordeaux ce samedi au Parc des Princes (2-2). Et pour cause, si les hommes de Thomas Tuchel ont réalisé une première période de bonne facture, ils ont ensuite complètement arrêté de jouer lors du deuxième acte. Résultat, alors qu’ils menaient 2-1 à la pause, les Parisiens ont vu Yacine Adli égaliser à la 60e minute pour offrir le point du nul aux Bordelais. Le PSG a donc payé cher son relâchement, tout en ne parvenant pas à relever la tête après l’égalisation des hommes de Jean-Louis Gasset. Et forcément, cette performance inquiète à trois jours d’un match décisif en Ligue des Champions face à Manchester United. Ainsi, à l’issue de la rencontre, Neymar a insisté sur le fait que le PSG devra montrer un tout autre visage face aux Red Devils cette semaine, notamment sur le plan collectif, faute de quoi il pourrait n’y avoir rien à espérer de ce déplacement pourtant crucial à Old Trafford.

« On doit améliorer certains détails »