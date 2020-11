Foot - PSG

PSG : Ce constat de Thomas Tuchel sur le retour de Marco Verratti !

Publié le 29 novembre 2020 à 14h15 par H.G.

Alors que Marco Verratti s’est montré en évidence face aux Girondins de Bordeaux (2-2), Thomas Tuchel s’est montré satisfait de la performance de l’international italien tout en pointant du doigt le fait que sa présence n’a pas empêché le PSG d’être en difficulté au cours de la rencontre.

Il y a un PSG avec et un PSG sans Marco Verratti. Forcément, quand l’international italien est présent, le jeu du club de la capitale s’en ressent dans la production collective au milieu. Cela fut une nouvelle fois frappant ce samedi au cours des 60 minutes de jeu disputées par le joueur de 28 ans. Mais le retour de l'ancien joueur de Pescara a-t-il de quoi satisfaire pleinement Thomas Tuchel ? Pas vraiment. En effet, l’entraîneur allemand note que si Marco Verratti a effectivement réalisé un grand match, cela n’a pas empêché le PSG de voir les Girondins de Bordeaux revenir à 2-2 par l’intermédiaire de Yacine Adli à l’heure de jeu, juste avant que l’Italien soit remplacé par Ander Herrera.

« Ce n'est pas comme si on menait 4-0 avec Marco puis 4-4 après sa sortie »