Mercato - PSG : Entre Alphonse Areola et le PSG, quelque chose s’est cassé…

Publié le 29 novembre 2020 à 12h45 par La rédaction

Formé au PSG mais jamais devenu indiscutable dans le club parisien, Alphonse Areola évolue aujourd'hui en prêt à Fulham. Le gardien de 27 ans avoue ne pas comprendre les choix de la direction.

En huit années au PSG, Alphonse Areola connaît aujourd'hui un cinquième prêt. Après Lens, Bastia, Villarreal et le Real Madrid, le champion du monde a posé ses valises à Fulham. Le portier qui appartient encore au PSG a toujours été en concurrence à son poste avec Salvatore Sirigu, Kevin Trapp ou Gianluigi Buffon. Alphonse Areola n’a jamais réussi à s’imposer comme gardien numéro un dans son club formateur. Et depuis, l’arrivée de Keylor Navas, le français a compris que la route lui serait toujours barrée.

« Je me suis dit qu’on ne me voulait pas ici »