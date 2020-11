Foot - PSG

PSG : Le PSG prépare un magnifique hommage pour Maradona

Publié le 28 novembre 2020 à 12h40 par La rédaction

A l'occasion de la réception des Girondins de Bordeaux ce samedi soir, le PSG a prévu un bel hommage pour Diego Maradona, décédé ce jeudi d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans.