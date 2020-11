Foot - PSG

PSG : Alphonse Areola affiche ses ambitions pour revenir en Équipe de France !

Publié le 28 novembre 2020 à 22h10 par La rédaction

Prêté à Fulham, Alphonse Areola acquiert un temps de jeu conséquent qu'il n'aurait pas eu au PSG. Une expérience qui pourrait permettre à l'international français de retrouver l'Équipe de France. Pour y parvenir, le joueur de 27 ans connaît la marche à suivre.