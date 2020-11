Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel est clairement prévenu avant le choc contre Manchester United !

Publié le 28 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

A quelques jours du match crucial entre Manchester United et le PSG, Fred s'est prononcé sur ce choc et annonce que les Mancuniens seront prêts.

Vainqueur du RB Leipzig (1-0) de façon très poussive, le Paris Saint-Germain s'est relancé dans la course aux huitièmes de finale qui était très mal engagée jusque-là. Malgré tout, les Parisiens n'ont plus le droit à l'erreur. Avec six points au compteur, le PSG est ainsi deuxième de son groupe à égalité de point avec le club allemand et à trois longueurs de Manchester United, leader. Par conséquent, le déplacement à Old Trafford mercredi s'annonce plus que déterminant. Mais Fred, milieu de terrain des Red Devils , ne craint pas le PSG.

«Nous les connaissons déjà»