PSG : Thomas Tuchel justifie la titularisation de Timothée Pembele !

Publié le 28 novembre 2020 à 20h54 par La rédaction

Disposant d’un contrat professionnel depuis deux ans désormais, le jeune Timothée Pembele (18 ans) va connaître sa première titularisation cette saison en Ligue 1 contre Bordeaux ce samedi soir. L’occasion pour Thomas Tuchel de louer les qualités du défenseur.