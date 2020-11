Foot - PSG

PSG : Coup dur pour Navas !

Publié le 27 novembre 2020 à 23h20 par La rédaction

Une bien mauvaise nouvelle vient de s'abattre sur le PSG, Keylor Navas ne devrait pas être de la partie pour affronter Bordeaux.

Alors que le PSG pouvait se réjouir des retours de Mauro Icardi et d'Idrissa Gueye, tout n'est pas rose. En effet, d'après Téléfoot et RMC Sport , Keylor Navas serait forfait pour la prochaine journée de Ligue 1 contre Bordeaux. Le gardien costaricien s'ajouterait à la longue liste des absents dans l'effectif de Thomas Tuchel. Sur la feuille de match, le triple vainqueur de la Ligue des Champions serait remplacé par Mathyas Randriamamy. Et dans les cages, Sergio Rico devrait faire son retour et disputer sa troisième rencontre après la défaite contre l'OM (0-1) et la victoire contre Dijon (4-0).