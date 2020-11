Foot - PSG

PSG : Le nouvel hommage de Neymar à Diego Maradona !

Publié le 29 novembre 2020 à 21h15 par H.G.

Au sortir du match nul du PSG contre les Girondins de Bordeaux ce samedi (2-2), Neymar a une nouvelle fois rendu hommage à Diego Maradona.

L’annonce de son décès a provoqué une vive émotion dans le monde entier. Diego Maradona a rendu son dernier souffle ce jeudi, à l’âge de 60 ans, en succombant à un arrêt cardiaque. Depuis, l’ensemble de la planète football lui a rendu hommage, tandis que des rassemblements se sont tenus à Naples et en Argentine pour honorer la mémoire de l’iconique numéro 10 du Napoli et de L’Albiceleste . Et logiquement, les joueurs du PSG et Neymar ne dérogent pas à la règle. En effet, alors qu’un tifo a été déployé dans le Parc des Princes lors du match contre les Girondins de Bordeaux ce samedi et que les joueurs portaient un t-shit à l’effigie du Pibe de Oro à l'échauffement, Neymar a une nouvelle fois adressé un hommage à l’adresse de Diego Maradona au sortir de la rencontre.

« Le monde entier pleure sa perte »