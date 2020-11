Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès s'en prend vivement à Thomas Tuchel !

Publié le 29 novembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Alors que le PSG a encore soufflé le chaud et le froid lors de son match nul contre Bordeaux, Pierre Ménès ne s’est pas gêné pour adresser un nouveau tacle à l’encontre de Thomas Tuchel.

Le PSG a décidément beaucoup de problèmes à gérer. En plus des choix parfois hasardeux de Thomas Tuchel quant au positionnement de Marquinhos et des blessures à répétition de nombreux cadres, le PSG n’est plus aussi dominateur sur la Ligue 1. Après avoir déjà connu 3 défaites en 12 journées, les joueurs parisiens ont fait match nul contre Bordeaux (2-2), ce samedi. Ils pourraient voir même revenir le LOSC et l’OM. Pas la meilleure des préparations donc avant Manchester United. De quoi également donner l'occasion à Pierre Ménès de s'en prendre à Thomas Tuchel.

« Il n’y a pas de discipline, c’est quand même un peu de sa faute »