Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 29 novembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé n'arrive plus à trouver le chemin des filets, l'attaquant du PSG peut compter sur le soutien de Thomas Tuchel.

Même le meilleur buteur du championnat peut avoir des coups de moins bien. Kylian Mbappé n’était pas à son aise lors du match nul du PSG contre Bordeaux (2-2), ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Globalement, le jeune Français a enchaîné les mauvais choix et a délivré une performance peu aboutie. Comme inhibé, Kylian Mbappé compte actuellement 99 buts avec le PSG et la barre des 100 pourrait lui rajouter une pression supplémentaire. Mais, pour Thomas Tuchel, les prochains buts finiront par arriver.

« C'est seulement une question de temps »