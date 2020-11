Foot - PSG

PSG - Malaise : Quand Pierre Ménès s’interroge sur le cas Mbappé

Publié le 29 novembre 2020 à 17h15 par La rédaction

Muet contre Leipzig et inefficace contre Bordeaux, les récentes performances de Kylian Mbappe ne laissent pas insensible Pierre Ménès, qui le trouve bien loin de sa meilleure forme.

Trois ans après son arrivée au PSG en provenance de l'AS Monaco pour un montant record, Kylian Mbappe est à une réalisation d'atteindre le seuil des 100 buts sous les couleurs du PSG. Un palier qu'il tarde à franchir, alors que le champion du monde français n'a pas marqué lors des deux dernières rencontres parisiennes, et semble à bout de souffle depuis la dernière trêve internationale, où il avait été convoqué malgré sa récente blessure. Auteur d'un doublé contre l'AS Monaco, Kylian Mbappe a été décevant contre Leipzig ce mardi dans un match décisif pour la qualification en Ligue des Champions, et s'est montré inefficace ce samedi contre les Girondins de Bordeaux, manquant notamment son face à face avec Benoît Costil à la suite d'une contre-attaque rondement menée.

« Il est évident que ce n’est pas le vrai Mbappé que l’on voit »