Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Les plans colossaux du Qatar compromis ?

Publié le 29 novembre 2020 à 19h30 par B.C.

Alors que le PSG serait intéressé par Lionel Messi en cas de départ de Kylian Mbappé, l’arrivée de l’Argentin sera difficile à concrétiser pour le club de la capitale…

Lionel Messi décidera-t-il de quitter le FC Barcelone ? Cette question risque de faire douter le club catalan pendant encore quelques mois. Déjà proche de la sortie l’été dernier, l’international argentin avait finalement été retenu contre son gré par Josep Maria Bartomeu, qui ne voulait pas être le président ayant laissé échapper l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club culé. Néanmoins, Lionel Messi est dans sa dernière année de contrat et pourra donc partir lors du prochain mercato estival s’il le souhaite. D’après la presse espagnole, le sextuple Ballon d’Or attendrait de connaître l’identité du prochain président avant de prendre une décision définitive sur son avenir, mais cela n’empêcherait pas plusieurs écuries de surveiller de près sa situation, et notamment le PSG.

Le PSG intéressé, mais…

Sur sa chaîne YouTube , Guillem Balague a en effet indiqué qu’il faudrait compter sur le PSG si Lionel Messi décidait de quitter le FC Barcelone. Déjà intéressé l’été dernier, le club de la capitale serait toujours à l’affût pour mettre la main sur la Pulga , surtout si Kylian Mbappé venait à quitter la capitale française en 2021. Le PSG compterait en effet utiliser les fonds récoltés avec le transfert du Français pour financer la venue de Messi, mais cela suffira-t-il ? Sur Radio Marca , la journaliste argentine Veronica Brunati a expliqué que l’opération Messi pourrait être inabordable pour le PSG, mais également pour Manchester City : « En période de COVID, il n’y a pas beaucoup de clubs qui peuvent prendre son salaire, pas même un PSG ou Manchester City. »

