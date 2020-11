Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha prêt à prendre une décision retentissante pour Tuchel ?

Publié le 29 novembre 2020 à 18h15 par D.M.

Les mauvais résultats enregistrés par le PSG en ce début de saison auraient fragilisé un peu plus la position de Thomas Tuchel. Les hauts-dirigeants basés à Doha n’excluraient désormais aucun scénario et notamment un départ du technicien en cours de saison.

« Aujourd'hui, la situation est claire pour tout le monde. Il y a des discussions en interne. Ce serait même bizarre de ne pas en avoir ! De temps en temps, c'est un peu plus chaud, oui, c'est comme ça. Mais, la vérité, les faits, c'est qu'en interne, on n'a jamais pensé à changer Tuchel. On n'a jamais appelé personne, jamais » avait déclaré Leonardo le 10 novembre dernier au sujet de Thomas Tuchel. Mais l’entraîneur allemand, en fin de contrat à la fin de la saison avec le PSG, est de plus en plus contesté notamment en raison des performances de son équipe. Ce samedi, le club parisien a concédé un match nul face aux Girondins de Bordeaux (2-2). Un résultat qui commencerait à inquiéter les dirigeants parisiens.

Doha n'exclut aucun scénario pour Tuchel

Comme indiqué par Abdellah Boulma sur son compte Twitter , Thomas Tuchel serait « dans l’œil du cyclone » des dirigeants parisiens basés à Doha. Les responsables qataris ne seraient pas satisfaits par les derniers résultats du PSG, mais aussi par l’image renvoyée par le club parisien. En fin de contrat à la fin de la saison, Thomas Tuchel pourrait bien quitter la capitale avant la fin de son bail selon le journaliste. En effet, du côté de Doha, aucun scénario ne serait désormais exclu et les prochaines semaines pourraient être décisives pour l’avenir du technicien allemand. Pour rappel, Leonardo a commencé à se pencher sur la question de sa succession et a entamé des contacts avec Massimiliano Allegri selon nos informations exclusives.