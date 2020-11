Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse inquiétude pour l’avenir de Michaël Cuisance ?

Publié le 9 novembre 2020 à 20h45 par D.M.

Selon Yvan Le Mée, l’OM n’aurait pas les moyens de lever l’option d’achat de Michaël Cuisance, fixée à 18M€. L’agent milite, ainsi, pour que Morgan Sanson le remplace au milieu de terrain afin de le valoriser.

L’OM a frappé fort lors des dernières heures du mercato estival en accueillant Michaël Cuisance, sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 18M€. Cédé par le Bayern Munich, le milieu de terrain de 21 ans a déjà eu l’occasion de se montrer et a réalisé des performances prometteuses. André Villas-Boas semble, déjà, avoir été convaincu par Cuisance et espère le recruter définitivement. « Je suis content de lui. J'explique toujours mes décisions, je lui ai dit pourquoi il n'a pas joué à Porto, car il était déçu. Il va jouer contre Strasbourg. Ses prestations sont excellentes. J'espère qu'on pourra actionner l'option d'achat à la fin de la saison » avait-il indiqué en conférence de presse le 5 novembre dernier.

« Pour moi, le club n’a pas les moyens de lever l’option d’achat de Cuisance »