Mercato - LOSC : L’heure du départ à sonner pour Christophe Galtier !

Publié le 30 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Ayant côtoyé Christophe Galtier à l’ASSE, Français Clerc estime que l’actuel entraîneur du LOSC devait aller voir à l’étranger pour s’affirmer un peu plus comme un technicien reconnu.

S’imposant un peu plus comme l’un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1, Christophe Galtier pourrait ne pas rester longtemps au LOSC. Sous contrat jusqu’en 2022 avec les Dogues, le Français susciterait notamment la convoitise de l’OM et de l’OL, qui penseraient à lui pour remplacer la saison prochaine André Villas-Boas et Rudi Garcia. Galtier va-t-il ainsi quitter le nord de la France ? Pour François Clerc, qui le connait pour avoir évolué sous ses ordres à l’ASSE, l’heure du départ pourrait bien être venue, mais plutôt pour rejoindre l’étranger.

« Pour passer de bon coach à grand coach… »