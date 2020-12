Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marcus Thuram ne regrette pas d'avoir snobé Eyraud !

Publié le 30 novembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Pisté par l’OM à l’été 2019, Marcus Thuram avait finalement décidé de rejoindre le Borussia Mönchengladbach. Le nouvel international français s’est livré sur son choix.

C’est le Français qui monte en ce moment. Récemment appelé chez les Bleus par Didier Deschamps, Marcus Thuram (23 ans) s’est imposé sur le front de l’attaque au Borussia Mönchengladbach. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 14 matches cette saison, toutes compétitions confondues, l’ancien de Guingamp avait aussi été courtisé par l’OM et l’OL à l’été 2019. S'il est récemment revenu sur son transfert, l'international français a de nouveau validé son choix de rejoindre l’Allemagne.

« Le Borussia était le meilleur choix pour ma carrière »