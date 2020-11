Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marcus Thuram justifie son choix de snober Eyraud !

Publié le 30 novembre 2020 à 0h45 par D.M.

Courtisé par l’OM et l’OL, Marcus Thuram avait finalement pris la décision de rejoindre le Borussia Mönchengladbach en 2019. L’international français est revenu sur son choix.

En ce début de saison, Marcus Thuram ne cesse d’impressionner. Performant sous le maillot du Borussia Mönchengladbach, un club qu’il a rejoint en 2019, l’attaquant a été récompensé en étant appelé en équipe de France. Le joueur s’épanouit aujourd’hui en Bundesliga, mais il aurait pu rester un peu plus longtemps en France. Formé à Sochaux et passé par Guingamp, Marcus Thuram avait pris la décision de quitter la Bretagne en 2019 et était courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1 à l’instar de l’OL ou de l’OM. Mais comme indiqué par La Provence , le club marseillais n’avait pas les moyens de répondre aux exigences de Guingamp. Par ailleurs, Lilian Thuram aurait déconseillé à son fils de rejoindre Marseille

« J’avais déjà donné mon accord au Borussia Mönchengladbach »