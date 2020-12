Foot - Mercato

Mercato : Valbuena s'exprime sur son avenir !

Publié le 30 novembre 2020 à 22h25 par La rédaction

Forfait pour son retour au Stade Vélodrome ce mardi, Mathieu Valbuena n'envisage pas, à 36 ans, de prendre sa retraite et a affiché le souhait de prolonger l'aventure avec l'Olympiakos, où il arrive en fin de contrat l'été prochain.