Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les révélations de Denis Bouanga sur son été agité !

Publié le 30 novembre 2020 à 20h45 par D.M. mis à jour le 30 novembre 2020 à 20h46

Denis Bouanga est revenu sur le dernier mercato estival. L’attaquant gabonais était courtisé par de nombreux clubs européens à l’instar du Milan AC, de Rennes ou encore du LOSC.

Claude Puel a profité du dernier mercato estival pour se séparer de nombreux joueurs. Voulant rajeunir son effectif, l’entraîneur de l’ASSE a poussé vers la sortie des éléments qui disposaient d'un salaire élevé à l’instar de Yann M’Vila ou encore de Loïs Diony. Arrivé à Saint-Etienne en 2019, Denis Bouanga était également annoncé sur le départ. Et l’attaquant gabonais ne manquait pas de prétendants. Selon nos informations, le Milan AC, Valence, Everton, mais aussi Rennes avaient coché son nom. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 26 mai dernier, le club breton avait formulé une offre de 12M€, en tout début de mercato, pour tenter d'attirer Denis Bouanga, mais l’ASSE attendait de recevoir une somme plus importante.

« Lille ? Rennes? Je ne dirais pas que j’ai failli signer là-bas »